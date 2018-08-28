Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyenti Kocabıyık

Günümüzde masa başında uzun süre aynı pozisyonda kalarak çalışmak, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların daha sık kullanılmaya başlaması sonucunda boyun ağrılarından şikâyet edenlerin sayısı arttı. Toplumda her 3 kişiden biri hayatı boyunca ciddi boyun ağrısı çekiyor. Boyun ağrısı ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması sonucu ortaya çıkabileceği gibi, kireçlenme, omurga kanalında darlık, romatizmal hastalıklar, boyun fıtığı ya da travma gibi sebeplerle de ortaya çıkabilir. Boyun ağrısının sebebi psikolojik de olabilir. Çok gergin kişiler sürekli kendilerini kastıkları için boyun ağrısı yaşayabilirler.

Boyun ağrılarının günlük hayatın en sık karşılaşılan problemlerinin başında geldiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, bazı boyun ağrılarının boyun fıtığını da işaret edebileceğini belirterek “Boyun veya koldaki sürekli ağrı ya da kuvvetsizlik, el ve kolun kullanımını kısıtlayabilir. Bu durum çalışma hayatını da kötü etkileyebilir” dedi.

İDRARINI TUTAMAYABİLİR

Boyun fıtığının boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Göçmen “Boyun fıtığı kollara doğru yansıyan ağrıya, sızlamaya, his kaybına ve kuvvet kaybına yol açabilir. Kişi idrarını tutamaz hâle gelir” dedi. Boyun fıtığında ağrının tek taraflı omuzdan başlayıp ele ve parmaklara kadar uzanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Selçuk Göçmen “Bazı hastalarda ağrı sırta ve kürek kemiklerine doğru yayılabilir, parmaklarda uyuşma olabilir. Elde kuvvetsizlik olup, hasta eline aldığı ağır cisimleri düşürebilir. Sıcak ve soğuğu ayırt edemeyebilir” diye konuştu.