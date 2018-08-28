Ailesel formları olan kalp-damar hastalıklarının önceden tahmin edilerek tedbir alınabileceğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan “Ailede bir kalp hastalığı varsa genellikle bu durum saklanıyor. Özellikle profesyonel sporcular hayatlarında sadece bir kez yaptıracakleri genetik testlerle herhangi bir hastalığa yatkın olup olmadıklarını öğrenebilirler” dedi. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada her 200 bin sporcuda 1 rastlanması tahmin edilen ani ölüm riskinin 14 bin 700’de 1 gibi ürkütücü boyutlara yükseldiğinin gösterildiğini belirten Doç. Dr. Ulucan “Spora başlarken yapılan genel test sonuçları normal görünmesine rağmen ölümler meydana gelebiliyor. Yapılacak genetik testle çocuğun herhangi bir hastalığa yatkın olup olmadığı anlaşılabilir” diye konuştu.
Genetik testle, ani ölüm engellenebilir
28.08.2018 - 08:43 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni başlayan futbol sezonu ve okul döneminde spor faaliyetlerinin artacağına dikkat çeken uzmanlar, ani ölümlerin önüne geçebilmek için sporla uğraşan gençlere genetik test yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.
Etiketler : aikido,
578024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/578024.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER