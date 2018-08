Türkiye Gazetesi

Ailesel formları olan kalp-damar hastalıklarının önceden tahmin edilerek tedbir alınabileceğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan “Ailede bir kalp hastalığı varsa genellikle bu durum saklanıyor. Özellikle profesyonel sporcular hayatlarında sadece bir kez yaptıracakleri genetik testlerle herhangi bir hastalığa yatkın olup olmadıklarını öğrenebilirler” dedi. New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada her 200 bin sporcuda 1 rastlanması tahmin edilen ani ölüm riskinin 14 bin 700’de 1 gibi ürkütücü boyutlara yükseldiğinin gösterildiğini belirten Doç. Dr. Ulucan “Spora başlarken yapılan genel test sonuçları normal görünmesine rağmen ölümler meydana gelebiliyor. Yapılacak genetik testle çocuğun herhangi bir hastalığa yatkın olup olmadığı anlaşılabilir” diye konuştu.