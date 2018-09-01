Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar, bebeklerin 8-9 aylıkken eline verilen yiyeceklerin onları kendi başına yemek yemeğe alıştırdığını söylüyorlar. Parmak boyutunda olan ve bebeklerin elinde tutup ağzına götürebileceği gıdalara ‘parmak gıda’ adı verildiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu “Parmak gıdalar bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından çok önemli. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir” dedi. Bebeklerin 8-9 aylık olduğunda bir şeyler yerken sergilediği davranışlarla anne veya babalara, kendi kendine beslenebileceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Arslansoyu, bunun bebeklerin öz güveninin gelişmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Bebek için bir şeyler yemenin amacının sadece karın doyurmak olmadığını belirten Arslansoyu “Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme, yediği gıdaya dokunma, koklama imânı verir. Bebek bu amaçla pek çok duyusunu kullanır ve birçok şey öğrenir. Anne babaların bu süreçte sabırlı davranması gerekir. Yiyecekleri tanıyıp tatması için bebeğe zaman tanınmalı ve etrafı kirletmesine izin verilmelidir” dedi.