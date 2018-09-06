Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klimalı ortamlardaki ısı düzeyinin kontrol altına alınmaması durumunda kalp için risk oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Cömert, klimalı ortamda uzun vakit geçirilecekse, ideal ortam ısısının 22 derecenin üzerinde ve hava akımının hissedilmeyecek derecede olması gerektiğini hatırlattı. Ani sıcak-soğuk geçişlerinin kalp üzerinde şok etkisine yaptığına işaret eden Dr. Cömert “Özellikle Akdeniz Bölgesi gibi hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olduğu yerlerde klima kullanımına dikkat edilmelidir. Soğuk odada klimadan gelen hava akımının da yüksek olması, nabız hızını artırır ve solunum yolları ile ilgili problemler yaşanmasına sebep olabilir. Klimalı ortam soğuk değil, serin olmalıdır” dedi.