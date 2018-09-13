Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ayıplı liste” olarak yayınlanan ve Avrupa’daki 53 ülkenin obezite oranlarının karşılaştırıldığı sıralamada Türkiye yüzde 32,1’le başı çekiyor. Türkiye’yi yüzde 28,9’la Malta ve yüzde 27,8’le İngiltere takip ediyor. Daily Mail gazetesinde haber olarak yayınlanan raporda, değerlendirmenin vücut kitle endeksi olarak da bilinen ölçüme dayandırılarak yapıldığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2016 yılında yapılan bütün araştırmaların derlenerek karşılaştırıldığı istatistikte Türkiye’de obezite oranının yüzde 32 olduğu aktarılırken, neredeyse her 10 kadından dördünün de obez olduğu belirtildi. Araştırmada obez olan kadınların oranının yüzde 39,2 olduğu ifade edildi. Rapora göre Avrupa ortalaması yüzde 23,3.

Egzersizi aç karnına yapmayın

Birçok kişi daha çok yağ yakacağı düşüncesi ile egzersizi aç karnına yapıyor. Bir bakıma doğru fakat kilo verme çabasında olanlar için de yanlış. Çünkü daha çok yağ yakılması vücuttaki depo yağların azalacağı anlamına gelmiyor. Aç karnına yapılan egzersizin kilo vermede etkin bir metod olmadığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm “Antrenman öncesi bir öğün ile daha uzun süre ve etkili antrenman yaparak daha fazla kalori harcayabilirsiniz. Ayrıca aç karnına olduğunuzda ve egzersiz uzun sürdüğünde kas yıkımı da artacaktır ve istenmeyen sonuçlar olacaktır” diyor.