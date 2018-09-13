Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dengeli beslenmenin özellikle öğrenme sürecinde çok önemli etkisi olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme Uzmanı Özden Örkcü “Düzensiz ve dengesiz beslenme, çocukların algılamasını ve öğrenmesini olumsuz yönde etkiler. Düzensiz beslenmesi tek tip beslenmeyi ve bu da yetersiz beslenmeyi getirir. Yetersiz beslenen çocukların büyüme ve gelişmelerinin aksadığı, dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı ve öğrenmede güçlük çektiği bilimsel olarak ispatlanmıştır” dedi. Yaz tatili ile biyolojik düzenleri değişen geç kahvaltılar sebebiyle ana öğün sayısı ikiye inen çocukların, okul döneminde güne iyi bir kahvaltı ile başlamaları gerektiğini hatırlatan Örkcü “Besinlerde çeşitliliğe yer verilmemesi, günlük süt tüketiminin 600 ml’den düşük olması şekerleme, bisküvi, cips, çay, hazır meyve sularının fazla tüketilmesi kansızlığa yol açar. Kansızlık öğrenmeyi zorlaştıran en önemli sebeptir” diye konuştu.