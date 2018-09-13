Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İntihar girişimi, tamamlanmış intiharlardan daha önemli bir problemdir” diyen Doç. Dr. Atay, önlenebilir ölüm sebepleri arasında yer alan bu durumun azalması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek “Oran olarak bakıldığında intihar girişiminin tamamlanmış intihara göre 20 kat daha fazla olduğu görülür. Ruhsal hastalıklar, daha önce intihar teşebbüsünün bulunması, yalnız yaşama, sosyal desteğin olmaması, umutsuzluk, iş ile ilgili sıkıntılar, ekonomik problemler, fiziksel hastalıklar, çocukluk çağı travması intihar için önemli risk faktörleri olarak kabul edilmektedir” dedi. (İHA)