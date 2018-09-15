Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahara geçiş döneminde bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu “Güçlü bir antioksidan kaynağı olan inciri ister taze ister kuru tercih edin, her türlü incir tüketimi vücutta antibiyotik etkisi oluşturur. Kanın ve bağırsakların çeşitli bakterilerden temizlenesini sağlar. vitamin ve minerallerin yanı sıra proteinden yana da zengindir. Bu nedenle düzenli tüketildiğinde, hücre yenilenmesine katkı verir” dedi.