Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tansiyon, şeker gibi kronik hastalarıyla, kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal, “Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde, vücut için önemli bir hormon olan adrenalin en yüksek seviyededir. Adrenalin yüksekliği kalp ritmini arttırır ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca sabahın erken saatlerinde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski vardır. Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde spor yapmak, kalp krizi riskini artırır” dedi.

Şeker hastalarının sabah aç karnına yapacağı sporun hipoglisemiye yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Köksal, spor yapan kişinin kendi vücudunu dinlemesi gerektiğini belirterek, “Spor yaparken asla kendinizle yarışmayın. Spor sırasında veya sonrasında çarpıntınız oluyor veya kan basıncınız yükseliyorsa, sabah sporu sizin için zararlı olabilir. Eğer belli bir yaşta, şeker hastası, kalp hastası veya kalp-damar hastalıkları açısından risk grubundaysanız, sabah spor yapmak mı yoksa 1-2 saat daha kaliteli uyumak mı konusundaki tercihinizi uykudan yana kullanmanızı tavsiye ederim” dedi.