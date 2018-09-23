Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevsim değişimlerinde genelde ne giyileceğine karar verilememesi nedeniyle sık sık yaşanan soğuk algınlığı ve grip, oldukça rahatsız edici bir hal alabiliyor ve her ikisi rahatsızlık da virüslerin sebep olduğu solunum enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Peki soğuk algınlığı ve grip arasındaki gerçek fark nedir? Semptomlar benzer olduğu için aradaki farkı anlamak pek kolay değil; ancak hangi semptomları gösterdiğinizi belirlerseniz, ne ile baş etmeniz gerektiğini daha iyi bilebilirsiniz.

Soğuk algınlığı genelde uzun sürer ancak çok ciddi değildir; gripte ise durum biraz daha farklı. 2015-2016 sezonunda grip nedeniyle 11 milyon kişi tıbbi yardım aldı, 308,000 kişi hastaneye gitti ve 12,000 kişi de hayatını kaybetti. Grip, genelde doktora gitmeden iki hafta içinde geçebilen bir rahatsızlık; ancak grip nedeniyle ciddi komplikasyonlar gösteren biriyseniz – kalp veya astım hastaları gibi- doktora gitmeniz gerekir.

Grip ve soğuk algınlığının nasıl ayırt edeceğinizden emin değilseniz, aşağıdaki grafiğe bir göz atmanızı öneririz; zira bu iki rahatsızlık arasında, semptomların şiddeti ve görüldüğü süre gibi bazı anahtar farklar mevcut.