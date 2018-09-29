Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koroner kalp hastalıkları ülkemizde de en sık görülen ve en yaygın ölüm sebeplerinden biri olarak önemini koruyor. Ülkemizde her yıl ani kalp krizine bağlı 100 bin ölüm meydana geliyor. Bu rakam birçok Avrupa ülkesinden fazla. Kalp ve damar hastalıkları genetik ve başta obezite olmak üzere birçok değiştirilebilir faktöre bağlı olarak ortaya çıkıyor. Peki uyku düzensizliği olan ve uykusuzluk çekenlerde kalp krizi oranının daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Ancak paniğe kapılmaya gerek yok. Zira sağlıklı hayat alışkanlıkları kazanarak ve uyku kalitenizi artırarak uykuda gelişebilecek kalp krizi riskini en az seviyeye indirebilirsiniz. Uykunun düzensiz olmasının, uyku kalitesini azaltarak nabız ve kan basıncında ani değişimlere yol açabileceğini söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, uykuda kalp krizi riskini azaltmanın 5 yolunu anlattı:



GÖĞÜS AĞRISI İLE YATAĞA GİRMEYİN

Kalp krizleri çoğunlukla önceden belirti veriyor. Göğüste sıkıntı hissi, göğüs ağrısı kalp krizinin en sık gözlenen belirtilerinden. Çünkü hafif başlayan belirtiler uyku sırasında belirginleşebiliyor. Akşam bu tür şikâyetleri olan kişinin ‘uyuyunca geçer’ dişe düşünüp yatağa girmemesi, tam tersine en yakın hastaneye giderek gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor.



SİGARA İÇMEYİN

Sigara kalp krizi riskini artıran temel etkenlerden biri. Sigara tiryakileri uyku öncesi genelde sigara takviyesi yaparken, bu durum kan akışkanlığı ve damar yapısında olumsuz etkilere yol açıyor. Özellikle geç saatte yenilen ağır bir akşam yemeğine sigara ya da nargile türü tütün ürünleri eklenerek yatağa girmek uykuda oluşacak kalp krizine davetiye anlamına geliyor.



TANSİYONUNUZU ÖLÇÜN

Gece düşmeyen tansiyon uyku sırasında kalbe ek yük bindiriyor. Özellikle tansiyon değerleri dengesiz olan kişilerin yatmadan önce kan basınçlarını kontrol etmesi çok önemli.



ATEŞİNİZ YÜKSEKSE UYUMAYIN

Ateşli hastalıklar kalbin üzerindeki yükü artırıyor. Sıklıkla gece saatlerinde artan ateşe çoğu zaman uyku ve ter atma ile çözüm aranıyor. Özellikle kalp damar hastalığı için riski olanlar, yaşlılar ve kalp yetersizliği hastalarında ateşli hastalıklar uykuda kalp krizi riskini artırıyor.



UYKU SAATİNİ KAÇIRMAYIN

Kaliteli uyku kalbin dostu olup, derin ve deliksiz uyku uyuyanlarda kalp krizi riski azalır. Bunun için özellikle gece 23.00-01.00 arasında yatağa girmiş olmak çok önemlidir. Bu dönemde melatonin salınımı en üst düzeyde olup, kişinin daha kaliteli uyku geçirmesini sağlayacaktır.