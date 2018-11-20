Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bunun da etkisiyle sanki uykumuzu daha az alıyor; gün içinde uykulu dolaşıyoruz. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün içindeki “uykululuk hâli” ile mücadele etmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

¥ Bol bol su için: Susuzluk tansiyonu düşürüyor ve birçok enzim reaksiyonunu yavaşlatarak uyku hissini artırıyor. Uyanınca içeceğiniz iki bardak ılık su ile güne daha dinç başlayabilirsiniz.

¥ Çay ve kahve miktarına dikkat edin: Gün içinde çok çay kahve tüketmek, kafein sebebiyle çarpıntı yaparak gece uyku düzenini bozuyor. Bu da gündüz uyuklamamıza sebep olabiliyor. Bunu engellemek için çay ve kahveyi sabah saatlerinde tüketin.

¥ Gazlı, şekerli içecekleri azaltın: Bu içecekler şeker dalgası oluşturarak uyku hâli yapabiliyor. Meyve suyu yerine ara öğün olarak az miktarda meyve tüketin.

¥ Hareket edin: Oturdukça enerjimiz düşer. Enerji düştükçe hareket isteği azalır. Ofis içinde bile yapacağımız hareketle birlikte kan akışı artacağından daha verimli ve enerjik hâle gelebiliriz.

¥ Kahvaltı edin: Sağlıklı ve içeriği iyi seçilmiş bir kahvaltı enerjiyi artırarak gün içi uyuklamalarını azaltıyor.

¥ Kan şekerini dengede tutan yiyecekleri tercih edin: Gün içinde şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışın. Öğün miktarını düşük tutarken seçiminizi güzel yapın. Çok dolduracağınız bir mide enerjik hissetmek yerine bitkinlik ve uyuklamaya yol açıyor. Ara öğünlerde ise yiyeceğiniz bir çikolata o anda iyi hissettirirken kısa süre sonra bitkinlik ve uyuklama hâline sebep olabiliyor. Onun yerine tahıllı kraker gibi daha karmaşık karbonhidratları tercih edin.

¥ Bulunduğunuz ortamı aydınlık tutun ve havalandırın: Az ışıklı, havasız ortamlar rehavet ve uyku hâli oluşturur. Ortamınızı her zaman aydınlık tutun ve havalandırın, hatta aralıklı olarak dışarı çıkıp temiz hava almak enerjinizi yükseltir.