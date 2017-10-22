Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 9. hafta mücadelesi·nde, ilk 8 maçını kazanan lider Napoli, ikinci sırada yer alan Inter'i San Paolo Stadı'nda ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Napoli puanını 25'e çıkararak zirvede, 23 puanlı Inter ise ikinci sırada yer almaya devam etti.
Napoli ile Inter puanları paylaştı
22.10.2017 - 01:33 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, konuk ettiği Inter ile 0-0 berabere kaldı.
Etiketler : napoli,inter,italya ligi,
513242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513242.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
15
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
16
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
4
17
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
4
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2