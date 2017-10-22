Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de yenilgisiz lider Galatasaray ile şampiyonluk parolasıyla açtığı sezonda 8 puan geriye düşen Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi bugün büyük bir heyecana sahne olacak. Rakibine henüz 8 hafta sonunda 8 puan fark atan Galatasaray’ın evinde oynanacak karşılaşma, aynı zamanda ligin topa en fazla sahip olan iki takımını da karşı karşıya getirecek. Yüzde 61 ile ligde topla en fazla oynayan takımlar olan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, yüzde 84 ile en isabetli pas ortalamasına sahip takımlar olması da dikkat çekiyor. Topu bu denli iyi kullanan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin bu alanda rakibine üstünlük kuracağı sorusu da en az maçın skoru kadar büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçe 4-3-3’e dönülmesinin ardından son oynanan Yeni Malatyaspor maçında erken gelen iki golün de etkisiyle 561 pasa ulaşarak bu alanda kendisi adına sezonun en yüksek pas sayısına ulaşmıştı. Dört defa 500 pas ve üzerini gören Galatasaray’da ise şu ana dek rekor 530 pasa ulaşılan 2-0’lık Kasımpaşa maçıydı.

> Fener’in boşu yok!

Sezonun ilk haftasında oynanan Göztepe maçından bu yana savunmasındaki problemleri bir türlü tam anlamıyla aşamayan Fenerbahçe, ligde ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında her maç gol yiyen tek ekip. Ligde oynadığı sekiz maçta da kalesini gole kapamayı başaramayan sarı-lacivertlilerin bu başarısızlığında zaman zaman oluşan savunma zaafları kadar kaleci hataları da etkili olmuştu.

> Volkan geleneği bitiyor

Aykut Kocaman, kaleyi 5. haftadan itibaren Kameni’ye verirken, derbide de eldivenleri Kamerunlu file bekçisinin giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 1991’den bu yana ligde ilk defa Galatasaray derbisinde kalesini bir yabancıya emanet edecek olan Fenerbahçe’de böylece 26 yıllık gelenek de yıkılmış olacak. Fenerbahçe’nin ligde oynadığı Galatasaray maçlarında kaleyi koruyan son yabancısı Alman futbolunun efsane kalecilerinden Toni Schumacher’di.

900 milyon liralık derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Alman internet sitesi “Transfermarkt”ın verilerinde, Süper Lig’in en pahalı takımı 493,8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki Galatasaray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi. Sıralamada üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri ise 432,8 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Fenerbahçe’nin golcüsü Vincent Janssen 51,9 milyon liralık değeriyle en pahalı oyuncu olurken, Galatasaray’ın en değerli oyuncusu 47,6 milyon liralık değeriyle Muslera öne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Topal 26 milyonla piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncu oldu.



Bafetimbi Gomis faktörü

Ligde geride kalan 8 hafta sonunda Galatasaray 20 golle rakip fileleri en fazla havalandıran takım. Fenerbahçe ise 17 gol atmış durumda ancak sarı-lacivertli takımın “golcü” sayısı sarı-kırmızılı takımdan fazla. 17 golü sekiz farklı oyuncudan bulan Aykut Kocaman’ın takımında skor dağılımının takımın geneline yayılması dikkat çekiyor. Sezona harika bir giriş yapan ve sekiz maçta 9 gol kaydeden Bafetimbi Gomis’in etkisiyle en golcü takım olan Aslan’da ise atılan 20 gol beş farklı isme dağılmış durumda.