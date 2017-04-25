Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Twitter hesabını kapatan ünlüler arasına Tansu Yeğen de katıldı. İş adamı Murat Ülker’in ardından teknoloji devi Samsung Electronics’in Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de Twitter hesabını kapatacağını açıkladı. 130 binden fazla takipçisi bulunan Yeğen, attığı son Tweetinde bir yöneticinin Twitter ortamında aktif olarak bulunmasının zorluğundan bahsederek takipçilerine veda etti. İşte Yeğen’in o Tweeti: “Herkes bana DM atabilsin diye herkese bana mesaj atabilme seçeneğini aktif hâle getirdim. Fakat hemen cevap bekleyenler, maddi destek ve iş isteyenler, ücretsiz ürün talebinde bulunanlar, ağır dillerle farklı konularda yazanlar hesabı çalıştırma konusunda beni çok zorlamaya başladı. Buna da razıydım ama bazı bire bir yazışmalarımın son aylarda Photosop ile değiştirilip belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim. Şunu anladım ki her şeye rağmen bir yöneticinin Twitter ortamında hesabını aktif tutabilmesi çok zor. Parlak bir geleceğimiz için inovasyon ve eğitimi en ön planda tutmamız ve bireyler, eğitim kurumları, kurumlar olarak bu alanda gece gündüz çalışmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben ülkem için bizzat bu yönde elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Eğer bu süreç içinde herhangi birinizi istemeden de olsa kırdıysam lütfen affediniz. Bu dönem içinde beni takip ettiğiniz, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Başka ortamlarda görüşmek üzere, saygı ve sevgilerimle.”