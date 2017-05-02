Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alcatel, dünyanın ilk interaktif LED kapaklı akıllı telefonu Alcatel A5 LED’i tanıttı. Kullanıcılar, telefonun arka panelini kaplayan LED ışıkları sayesinde ışıklı bildirimler alabiliyor, kendi renk desenlerini oluşturabiliyor ve böylelikle kişisel tarzlarını yansıtabiliyorlar. Mesela Facebook mesajları mavi, WhatsApp mesajları yeşil ve Snapchat bildirimleri de sarı ışıklandırmayla geliyor. A5 LED’i gelen aramaları pembe, alarmları turuncu, SMS’leri sarı ışıklı bildirimler gönderecek şekilde programlamak da mümkün. Ayrıca A5 LED, kamerasıyla tüm renkleri tanıyarak tek tuşla o renge bürünüyor. 5,2 inç HD ekrana sahip cihaz süper hızlı 4.5G LTE bağlantı özelliği ve sekiz çekirdekli işlemcisi, 5MP ön kamera ve 8 MP arka kameraya sahip.