Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Özbay ile Dr. Murat Dağıtmaç, sürat çağında ortaya çıkan ve tahmin edilemeyen şekilde büyüyen sosyal medyayı, farklı bir cihetten tetkik etti. Özbay ile Dr. Dağıtmaç'ın bu incelemeleri “Dijital Haçlı Seferleri” isimli kitapta bir araya getirildi. Motto Yayınları’ndan çıkan “Dijital Haçlı Seferleri”, yapılmaya çalışılan yeni haçlı saldırılarını vesikalarla okuyucularla buluşturuyor. "Yüzyıllar önce başlayan toprak işgalleri bu sefer yerini ruhlarımızın işgal edilmesi için sosyal medyaya bıraktı" denilen kitapta, yeni medyanın gelişimi, Türkiye'nin dijital yolculuğu ve dijital din gibi mevzular işleniyor.