Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WWDC’de sunumu yapılabilir

Apple Siri bazı kaynaklara göre 5 Haziran’da düzenlenecek olan Apple Worldwide Developers Conference’da duyurulacak. Ayrıca seri üretime geçilmesi ile birlikte, bu yılın son çeğreğinde raflarde yerini bulması tahmin edilen, Siri hoparlörleri beklemenize değebilirmi WWDC'de göreceğiz. Söylendiği kadarıyla eklenen yeni özellikler cihazı, Amazon Echo ve Google Home’un seviyesine taşıyacak.

Hoparlör rakiplerine oranla daha gür ve canlı ses vermenin yanında, aynı zamanda sanal ortam sesi de üretebilecek. Bunun nasıl çalışacağına dair kesin bir bilgi yok (nihayetinde bir çok müzik stereo özellikte), fakat anlatıldığı kadarıyla Apple ortamı dolduran bir etki oluşturmak istiyor. Firma, ortam gürültüsüne bağlı olarak ses seviyelerini otomatik şekilde ayarlayan sensörleri de üretime dahil etmeyi düşünmüş olabilir (yani eğer siz konuşuyorsanız cihaz müzik sesini azaltabilecek). Fakat bu özellik hazır mı bilinmiyor.

Ve tabii cihazın Apple’ın ekosistemi ile entegrasyona büyük oranda meyilli olması bekleniyor. Örneğin Siri ile HomeKit’le çalışabilen akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda üçüncü taraf servislerin de hoparlörü destekleme ihtimalleri var. Eğer öyle olursa, WWDC’de tanıtımının yapılması oldukça yerinde olacaktır. Üç beş ay piyasaya çıkmayacak olan cihaz, bu yönüyle geliştiricilerin destek sunmaları için de zaman kazandırmış olacak.

Eğer hoparlör WWDC’de gösterime sunulursa, gösteri oldukça donanım merkezli hale dönüşebilir. Zira halihazırda mevcut Mac yenilikleri ve iPad modellerinin etkinlikte sunulmaları bekleniyor. Yalnızca hoparlör ve yazılım revizyonlarından mürekkep bir etkinlik, yeterince yavan olurdu.

Kaynak : TeknoFormat