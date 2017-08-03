Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi iki arkadaş, iki yıl süren çalışmaları sonunda sosyal medyadaki fotoğrafların daha fotojenik olması için İOS ve Android işletim sistemlerine uygun "Posetake" adını verdikleri bir uygulama hazırladı.

Makedon asıllı üniversite öğrencileri Şuayip Zengo (28) ve Benjamin Tekeshanoski (24), bir günde milyonlarca paylaşım yapılan sosyal medya sitelerini inceleyerek, fotoğraf çekimi sırasında kolaylık sağlayacak bir uygulama için kolları sıvadı.

Üniversiteli gençler, ilk önce sosyal medyada başta ünlüler olmak üzere paylaşılan fotoğraflardaki pozları ve çekim açılarını inceledi. Ardından bunları, kadın, erkek, çocuk, manken, elbise, müzik, spor, şehir, yaz, kış şeklinde kategorize etti.



Zengo ve Tekeshanoski, bu fotoğraf uygulamasını, İOS ve Android sistemlerine uygun olarak tasarlayarak, kullanıma sundu. Uygulamayla, insanlara giyimlerine ve bulundukları konuma göre fotoğraflarının nasıl olacağı konusunda kolaylık sağlanması hedefleniyor.

"İnsanlar sosyal medyada daha fazla beğeni alacak"

Şuayip Zengo, "Uygulamamızda fotoğraf çekmeden önce örnekleri görüp prova yapabiliyorsunuz. Özellikle en çok kadınların kullanabileceği bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemle birlikte insanlar sosyal medyada daha fazla beğeni alacak. İnsanlar bizim uygulamamızdaki çekim tekniklerini uyguladığında, fotoğrafları daha değerli olacak." diye konuştu.

Zengo, uygulamayı yıllar içinde geliştireceklerini ifade ederek, yeni olmasına rağmen Japonya, Çin ve Amerika gibi ülkelerden kullanıcıların olduğunu aktardı.

Benjamin Tekeshanoski ise kullanıcılara nerede, nasıl poz vermeleri ve fotoğraf açılarının nasıl olması gerektiği konusunda kolaylık sağladıklarını belirterek, "Dünyaca ünlü isimlerin sosyal medyada yer alan fotoğraflarına benzer çekim yapmak isteyenler de uygulamayı kullanabiliyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarında günde 380 milyona yakın fotoğraf paylaşılıyor. Bu uygulamaya yönelmemizdeki en büyük sebep da bu oldu." değerlendirmesinde bulundu.