Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz aylarda Android ve iOS platformunda hikayeler özelliğini sunmuştu. Snapchat'i Facebook ile bitirmek isteyen ancak bu hamlesi ile başarısız olan Facebook, şimdi de son kozunu oynamaya hazırlanıyor.

Facebook Hikayeler özelliğinin çok yakında masaüstü platformuna geleceği açıklandı. Facebook Hikayeler ile paylaşılan fotoğraflar haber kaynağınızın sağ üst bölümünde yer alacak. Bunun henüz neden yapıldığını anlamak zor. Kullanıcıların %99.9'u fotoğrafları telefondan çekip paylaşırken, PC'den kim fotoğraf paylaşacak ki?