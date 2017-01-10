Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş Güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.
Gaziantep'teki çatışmanın ardından son dakika kararı!
10.01.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı.
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