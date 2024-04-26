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Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı!

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde çiçek açan ters laleler, güzelliğiyle görenleri mest etti.

Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı! - 1. Resim

Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 20 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova’nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı! - 2. Resim

Her sene vatandaşların uğrak mekanı olan bölgeler, bu sene de vazgeçilmez noktalardan biri oluyor.

Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı! - 3. Resim

Görenler ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters lalelerin, karların erimesiyle beraber doğada farklı bir renk cümbüşüne yol açtığını ifade etti.

Yüksekova’nın kendine hayran bırakan laleleri açtı! - 4. Resim

Ramazan Akın, “Ters laleler, bu bölgelerde eşsiz bir doğa manzarasıdır. Bizde gezginiz, buralara Diyarbakır’dan geldik. Ters laleleri görmek için. Hakkâri’nin güzel doğası çok dikkatimizi çekti. Şu an o manzarasının içindeyiz, inanılmaz bir güzellik var. Önümde ters laleler hem de arkamda kar örtüsüyle dağlar duruyor. Bizde herkese tavsiye diyoruz, gelin bu güzellikleri keşfedin ama zarar vermeyin” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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