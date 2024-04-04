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Haberler > Kültür - Sanat > Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Edirne'nin sembolü, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki müezzin mahfilinde bulunan "ters lale" için çalışma başlatıldı. Deneme ekimlerinin başarılı olması halinde caminin bahçesi laleler ile donatılacak.

Camideki müezzin mahfilinin mermer ayağında bulunan ve birçok rivayete konu olan ters lale motifi ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerler arasında bulunuyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü caminin sembollerinden olan bu ters lalenin şehirde yetiştirilmesi için Karaağaç'taki deneme bahçesinde ters lale ekimi yaptı.

Deneme için ekilen bitkiler baharla birlikte çiçek açmaya başladı. Ters lalelerin çoğaltılarak elde edilecek soğanlarının gelecek yıldan itibaren cami bahçesine ekilmesi planlanıyor.

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 1. Resim

SELİMİYE'DEKİ TERS LALENİN SIRRI 

Selimiye Camisi müezzin mahfilinin mermer ayağında işli ters lale figürüyle ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor.

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 2. Resim

Bir rivayete göre, Selimiye'nin yapılacağı meydanda lale bahçesi bulunan yaşlı kadının araziyi vermek istememesi ve daha sonra ikna edilmesi üzerine kadının inadını simgelemek adına Mimar Sinan, camiye ters lale simgesini işliyor.

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Başka bir rivayete göre de Mimar Sinan, İstanbul'dan Selimiye'yi yapmak için Edirne'ye geldiğinde 8-9 yaşlarındaki çok sevdiği torunu Fatma'ya hasret kalmamak için onu da Edirne'ye getirir.

Bir süre sonra hastalanan ve vefat eden Fatma'ya duyduğu hasret nedeniyle onun için yaptırdığı türbedeki mermer sandukaya boynu bükük bir lale koyuyor. Bu üzüntüyü gören çıraklardan biri ustasının üzüntüsünü Selimiye'deki müezzin mahfiline işlediği ters lale motifiyle dile getirmeye çalışıyor.

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 3. Resim

KOPARMANIN BEDELİ 244 BİN LİRA!

15 gün geç açan ve görüntüsüyle seyir şöleni sunan çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira olarak belirlendi.

Elazığ, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Diyarbakır gibi pek çok ilde endemik olarak yetişen bu lale türünün korunması adına yüksek meblağlar belirleniyor. 

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 4. Resim

ERZİNCAN'LA İŞ BİRLİĞİ

Ters lalenin güzelliğiyle dikkat çektiğini ve Edirne'de yetiştirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Enstitünün Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek şunları kaydetti:

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 5. Resim

"Bakanlığımız bünyesindeki çalışmalar kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ters lale soğanı üretimi ve kültürel alınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttü. Biz de onlardan destek alarak çalışma yürütüyoruz. Biliyorsunuz ters lale, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin önemli simgelerinden. Selimiye'nin bahçesi dahil olmak üzere ters laleleri Edirne'de üretmek istiyoruz. Deneme amaçlı ektiğimiz bazı bitkiler çiçek açtı. Tabi bu üretim materyalini artırmamız gerekiyor. İnşallah Selimiye başta olmak üzere tarihi yapıların ihtiyaç duyduğu çiçekleri üreteceğiz."

ANADOLU'DA TERS LALE

Anadolu coğrafyasının endemik çiçek türleri arasında olan ters lalenin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde tabii ortamında yetişiyor. İşte çeşitli illerden ters laleler...

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 6. Resim

Van Bahçesaray Arvas köyünde, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin kabrinde, karların arasında açan ters laleler...

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 7. Resim

Diyarbakır'da ters lale... “Ters Lale”lerin anavatanı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi ve Zagros Dağları olmakla birlikte Diyarbakır’ın Hani ilçesi Nerib Mahallesi’ndeki bin rakımlı Piraziz Dağı’nda Piraziz Türbesi’nin çevresinde de yetişiyor.

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 8. Resim

Elazığ'da ters lale

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 9. Resim

Van'da ters lale... 

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 10. Resim

Van'da sarı renkli ters lale

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 11. Resim

Van

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki müezzin mahfilinin mermer ayağına işlenen ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 12. Resim

Şırnak

Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı - 13. Resim

Kahramanmaraş'da tersl lale... Afşin ilçesi Dağlıca bölgesi ve Hurman kalesi çevresinde kayaların arasında çıkan ters laleler....

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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