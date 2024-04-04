Koparmanın cezası 244 bin lira! Selimiye'deki ters lale Edirne'de yetiştirilmeye başlandı

Edirne'nin sembolü, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki müezzin mahfilinde bulunan "ters lale" için çalışma başlatıldı. Deneme ekimlerinin başarılı olması halinde caminin bahçesi laleler ile donatılacak.

Camideki müezzin mahfilinin mermer ayağında bulunan ve birçok rivayete konu olan ters lale motifi ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerler arasında bulunuyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü caminin sembollerinden olan bu ters lalenin şehirde yetiştirilmesi için Karaağaç'taki deneme bahçesinde ters lale ekimi yaptı.

Deneme için ekilen bitkiler baharla birlikte çiçek açmaya başladı. Ters lalelerin çoğaltılarak elde edilecek soğanlarının gelecek yıldan itibaren cami bahçesine ekilmesi planlanıyor.

SELİMİYE'DEKİ TERS LALENİN SIRRI

Selimiye Camisi müezzin mahfilinin mermer ayağında işli ters lale figürüyle ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor.

Bir rivayete göre, Selimiye'nin yapılacağı meydanda lale bahçesi bulunan yaşlı kadının araziyi vermek istememesi ve daha sonra ikna edilmesi üzerine kadının inadını simgelemek adına Mimar Sinan, camiye ters lale simgesini işliyor.

Başka bir rivayete göre de Mimar Sinan, İstanbul'dan Selimiye'yi yapmak için Edirne'ye geldiğinde 8-9 yaşlarındaki çok sevdiği torunu Fatma'ya hasret kalmamak için onu da Edirne'ye getirir.

Bir süre sonra hastalanan ve vefat eden Fatma'ya duyduğu hasret nedeniyle onun için yaptırdığı türbedeki mermer sandukaya boynu bükük bir lale koyuyor. Bu üzüntüyü gören çıraklardan biri ustasının üzüntüsünü Selimiye'deki müezzin mahfiline işlediği ters lale motifiyle dile getirmeye çalışıyor.

KOPARMANIN BEDELİ 244 BİN LİRA!

15 gün geç açan ve görüntüsüyle seyir şöleni sunan çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira olarak belirlendi.

Elazığ, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Diyarbakır gibi pek çok ilde endemik olarak yetişen bu lale türünün korunması adına yüksek meblağlar belirleniyor.

ERZİNCAN'LA İŞ BİRLİĞİ

Ters lalenin güzelliğiyle dikkat çektiğini ve Edirne'de yetiştirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Enstitünün Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesindeki çalışmalar kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ters lale soğanı üretimi ve kültürel alınmasıyla ilgili çalışmalar yürüttü. Biz de onlardan destek alarak çalışma yürütüyoruz. Biliyorsunuz ters lale, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin önemli simgelerinden. Selimiye'nin bahçesi dahil olmak üzere ters laleleri Edirne'de üretmek istiyoruz. Deneme amaçlı ektiğimiz bazı bitkiler çiçek açtı. Tabi bu üretim materyalini artırmamız gerekiyor. İnşallah Selimiye başta olmak üzere tarihi yapıların ihtiyaç duyduğu çiçekleri üreteceğiz."

ANADOLU'DA TERS LALE

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