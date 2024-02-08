Mimar Sinan'ın bilinmeyen 51 isim ve sıfatı ortaya çıktı!

Mimar Sinan'ın bilinmeyen isim ile sıfatları üzerine hemşehrilik sorumluluğuyla hareket eden Prof. Dr. Osman Özsoy, Sinan'ı Yazmak adlı çalışmasıyla onun hakkında kullanılan 51 adet isim ve sıfatı ortaya koydu. Asırlara meydan okuyan eserlerin mimarı için 'Gazi Sinan', 'Hacı Sinan', 'Güçsüz Karınca', 'Kayserili Sinan', 'Pir-i Mimaran Sinan' gibi isimler kullanılmış.

Yüzyıllar geçse de mimari eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan'ın bilinmeyen isim ile sıfatları Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy tarafından kaleme alınan makalede bir araya getirildi.

Şehir Dergisi'ndeki "Sinan'ı Yazmak" adlı makalede, Ağayan-ı Ehl-i Hiref Azası, Gazi Sinan, Güçsüz Karınca, Hacı Sinan, Sinan Ağa, Vakıf Hoca Sinan, Mimar Şöhretşıar, Mimar Ağa, Herif, Hükümdar Hocası, Fena Fi-s Sinan, Gaza Ehli Merhum Sinan Ağa, Kayserili Sinan, Kulun Yusuf bin Abdullah mimar Mimar, Pir-i Mimaran Sinan, Yusuf Sinanettin, Yusuf İbni Abdullah, Yusuf ibni Abdullah ve Sinan Yusuf'un yanı sıra 51 isim ve sıfat yer alıyor.

HEMŞEHRİ SORUMLULUĞU

Özsoy, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan ile hemşehri olmasından dolayı Sinan'ı anlatmayı bir sorumluluk bildiğini söyledi.

Akademisyenlerin, mimarların, sanat tarihçilerinin ve tarihçilerin Mimar Sinan üzerine çok sayıda eser yazdığını anlatan Özsoy, Prof. Dr. Gülru Necipoğlu'nun "The Age of Sinan" kitabının Harvard Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ı anlamak için bu eserlerden yararlanılabileceğini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Ben Ağırnas doğumluyum, Sinan'ın hemşehrisiyim. Sinan'ı nasıl anlayabiliriz fikriyle bu makaleyi kaleme aldım. Sinan'a hitap şekilleri, ismiyle kullanılan sıfatlar, acaba bunlar nedir, kim nerelerde kullanmış, niye kullanılmış fikriyle yola çıktım. Bunları alt alta sıralayıp listesini yapmak istedim. Evliya Çelebi'den, Sinan'ın kendi eseri Tezkiret-ül Bünyan gibi eserlerinden Harvard'da okutulan ders kitabına kadar literatürü elimizden geldiği kadar inceleyerek bunları listelemeye çalıştım. Bazılarını insanların ilk defa duyduğuna eminim. O yüzden ilgi çekecektir. Hatta bazı sıfatlar ve isimler var ki insanlar bu isimlerin arkasına düşelim veya bunu öğrenelim diyecekler."

Özsoy, devamında yazacağı makalesinde de bu isimlerin ne anlama geldiğini ele alacağını, makalenin adının da "Ağırnas nire Merkür nire?" olacağını belirtti.

İsimlerden örnekler veren Özsoy, "Mesela Gazi Sinan', 'Hacı Sinan', 'Güçsüz Karınca' ve 'Herif' var. Bunlar çok ilginç. Daha sonra zaman elverirse bu makaleleri kitap şeklinde bir araya getirebiliriz." dedi.