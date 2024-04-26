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'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu.

2008 yılında vefat eden Dilaver Cebeci'ye ait olduğunu bilinen ve Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini seslendiren papağan sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şehirde takip edilen papağan hakkında bilgi veren Hüdayi Pakel, 'cici' adını verdikleri papağanın sivil toplum kuruluşunun da daimi üyesi olduğunu söyledi.

'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan! - 1. Resim

Pakel açıklamasında; "Bizimle toplantılarımıza katılır. Sendikamıza gelen emekli arkadaşlarımıza yoldaşlık eder. Onlarla birlikte Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendirir. Bize destek veriyor gibi hal içerisinde olur" dedi.

AYNI CİNS OLMAYAN MUHABBET KUŞUYLA KAFESİ PAYLAŞIYOR

Sivil toplum kuruluşunda aynı cins olmamasına rağmen adını 'Yeşil' koydukları muhabbet kuşuyla aynı kafesin sahibi olan papağanın kavga etmediğini de aktaran Pakel açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aynı cins olmamasına rağmen aynı kafeste muhabbet kuşumuz 'Yeşil' ile birlikte yaşıyor. İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok. Eğitimden gelen gücümüzü kullanıyoruz ve canları da eğitebileceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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