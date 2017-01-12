Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geceden başlayan yağmur ve havaların da ısınmasıyla karlar erdi. Maltepe Başıbüyük bağlantı yolunda karların erimesiyle birlikte biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar su birikintisinden dolayı ilerleyemedi. Bir araç su birikintisine takılarak bozuldu. Ekipler suyu tahliye etmek içi çalışmalar başlattı. Aracı bozulan Nihat Akbaş,“ kar suyu istop etti yolda kaldım” dedi. Aracı bozulan diğer sürücü ise “Plakası düştü, Maalesef finale yetişecektik. İnmek zorunda kaldık. Suları çekeceklermiş az önce ilgili arkadaşlara sorduk” ifadelerini kullandı.