Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan yaklaşık 2,5 ay önce tutuklanan Mehmet A.'nın yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında Mehmet A., kimseye uyuşturucu satmadığını ve uyuşturucu içtiği için pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Mehmet A.'yı uyuşturucu ticareti suçundan suçlu bulup 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.