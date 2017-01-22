Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamanlarının büyük bölümünü besledikleri hayvanlarının bakımıyla geçiren vatandaşlar, yaz aylarında dağda bayırda, kışı da yaşadıkları mahallelerde sürülerinin peşinde geçen hayatlarına devam ediyor. Dayanışma içindeki bu hayata ev hanımlarından çocuklara kadar herkes destek veriyor. Kadınlar ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşlerine, çocuklar da okuldan arta kalan zamanlarında babalarına yardım ediyor. Görüntüsüyle İsviçre’nin Alpler’ini aratmayan doğada Elvan’lar, Ayşe’ler, Gülsüm’ler hem kuzularını otlatıyor, hem de huzurlu bir geleceğe huzurla, umutla hazırlanıyor.