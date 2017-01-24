Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Feriköy’de bir marketin 2 şubesinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde ekipler tarafından Savar Sokak ve Avukat Caddesi üzerindeki 2 şubeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 adet çuval içerisine gizlenmiş 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, marketlerin sahibi N.T. ve M.T. gözaltına alındı. El konulan kaçak sigaralar büroya getirirken, gözaltına alınan şahıslar da Feriköy Polis Merkezine götürüldü.