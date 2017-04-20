Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırbaşı mahallesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 26 şüphelinin yakalanması için 35 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1’i kadın 26 şüpheli yakalanırken, 986 gram sentetik kannabinoid, 793 gram toz esrar, 975 gram ot esrar, 8 gram öğütülmüş halde extacy, 2 adet hassas terazi, 4 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 156 adet fişek, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 1 adet sahte nüfuz cüzdanı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.