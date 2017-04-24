Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt’tan Aralık’a giden İrfan Aras ve arkadaşları bekledikleri büyük balığı yakalamak için bir gece boyunca Aras Nehri kenarına çadır kurarak bekledi.Gündüzleri kimselere görünmeyen ve insanlardan kaçan dev balık gece boyunca verilen büyük uğraşın ardından yakalandı.Yakalanan 100 kg ağırlığındaki büyük balık 1.85 cm boyuyla da insan boyunu geçti. Çelik oltayla çıkartılan yayın balığın boyu görenleri şaşırttı.

