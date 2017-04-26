Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisini iş adamı olarak tanıtan şüpheli Ersel A. (47), 2011'de tanıştığı M.S'yi (35) makam şoförü olarak işe aldı. Birçok ilde yol projeleri yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını kendisinin gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da iş ortaklığının olduğunu söyleyerek şoförü M.S'yi kandıran şüpheli, lüks yaşamıyla M.S'nin güvenini kazandı. M.S'den belirli aralıklarla toplam 250 bin lira alan şüpheli, karşılığında 500 bin dolar vereceğini vadetti. Geçen yıl M.S'nin amcasının oğlu F.S. (34) ile de tanışan şüpheli, F.S'den de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla toplam 86 bin lira aldı. F.S, durumdan şüphelenerek söz konusu kişiyi arayıp görüşme talebinde bulundu. Şüpheli, F.S'nin yanında parayla Kent Meydanı'na gelmesini istedi. F.S, durumu polis ekiplerine de bildirerek buluşma yerine gitti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adreste şüpheliye kimlik sordu. Polis ekiplerine "İbrahim Özen" adına düzenlenmiş sahte kimlik veren Ersel A, kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı.



Ersel A'nın kimlik incelemesinde, 2010 yılından beri arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu, 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.