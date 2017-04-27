Demirci-Salihli karayolunun birinci kilometresinde enerji nakil hattının bakımını yapan özel şirket çalışanı Salih Tokgöz, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
112 Acil Servis ekibince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'da elektrik direğinden düşen işçi öldü
27.04.2017 - 17:18 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Demirci-Salihli karayolunun birinci kilometresinde enerji nakil hattının bakımını yapan özel şirket çalışanı Salih Tokgöz, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Etiketler : manisa,iş kazası,haberler,
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