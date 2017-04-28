Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve yapılan rutin denetimlerde 45 ayrı iş yerinde bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton gıda maddesi ele geçirildi. Aralarında çay, içecek, bebek maması ile çok sayıda bozuk gıda maddesine el koyan zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine kontrollerin yapılmasıyla ilgili uyarıda bulundu. El konulan bozuk gıda maddeleri tutulan tutanakların ardından sıkıştırmalı araçla imha edildi. Halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını söyleyen Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, "Son dönemlerde zabıta ekiplerimizin yaptığı yoğun denetimler ve bazı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu sağlığı tehdit eden birçok ürün ele geçirildi. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak art niyetli kişilere fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olması lazım, şüpheli gördükleri her durumu bize bildirmelerini istiyoruz. Rutin kontrollerimiz devam edecek" dedi.

Tarihi geçmiş bozuk gıda satan işyerlerine uyarılar yapıldığını belirten Baydilli, tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağı söyledi.