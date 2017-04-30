Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de ve özellikle de Doğu Karadeniz’de sıklıkla görülen ‘Guatr Hastalığı’nın başlıca sebebinin aşırı tüketilen ve halk arasında ‘pancar’ olarak bilinen karalahana olduğu iddia edildi. Hastalığın bölge sıklıkla görülmesinin en başta sebeplerinden birinin karalahana olduğunu söyleyen Özel Giresun Ada Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Korhan Arslan, “Özellikle Çernobil’in uzak dönem etkileri 25-30 yıl sonra ortaya çıkıyor. Şu an bölgede karalahana gibi sıklıkla tüketilen ürünlerle etkisini gösteriyor. Türkiye’de en fazla tiroid hastalığı ya da guatr hastalığı olan bölge Karadeniz ve de Doğu Karadeniz Bölgesi. Çernobil, troid kanserlerinin yani guatr kanserlerinin çok fazla görülmesine sebep oldu. Ayda 25-30 tane triod ameliyatı yapıyorum. Bu yaptığım ameliyatların 5-6 tanesi kanser çıkıyor ne yazık ki. Karalahana yani yöresel adıyla ‘pancar’ tüketilmesi bu bölgede bunun için bir risk faktörü oluşturuyor. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Guatr problemi olan hastalarımız muhakkak kontrollerini yaptırsınlar. ‘Pancar yenmesin’ demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ben de Giresunluyum. En azından tüketirken iyotlu tuz kullansınlar. İyotlu tuz, guatr oluşmasını ve guatrdaki o modül büyümesini engelliyor” ifadelerini kullandı. Resul Yanbul GİRESUN İHA