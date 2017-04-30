Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da, fanatik Beşiktaşlı Murat Sinan, bahçesinde takımının renklerini taşıyan süs tavukları besliyor. Çocukluğundan beri Beşiktaş sevdalısı Sinan (39), 6 yıldır hobi olarak dünyanın farklı ülkelerinden getirttiği özel ırk süs tavuklarını besliyor. Özellikle siyah beyaz renkteki ırkları getirterek yetiştiren Sinan, baktığı süs tavuklarıyla "siyah beyaz" bir çiftlik kurmak istiyor. Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun yanı sıra süs tavuklarına da meraklı olduğunu dile getirerek, fanatik bir Beşiktaşlı olduğu için takımının renkleriyle örtüşür şekilde siyah beyaz renklerde tavukları beslemeye başladığını söyledi.



Uzun süredir dünyanın çeşitli yerlerinden gelen süs tavuklarını beslediğini ifade eden Sinan, takımının renklerine sahip tavukları görünce elindeki diğer süs tavuklarını satarak siyah beyaz süs tavuklarına yöneldiğini belirtti. Sinan, "Kimisi kedi kimisi köpek kimisi ise kuş besliyor. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak imkanım olmadığı için evimde ve bahçemde kartal besleyemiyorum. 'Ne yapabilirim' diye düşündüm ve siyah beyaz olan tavukları besleme kararı aldım." ifadelerini kullandı.



Tavuklarını her gün maça çıkarır gibi evinin bahçesine salan Sinan, şöyle konuştu: "Bu siyah beyaz ırklar içerisinde black cüce koşin, rahibe fizan, sussex, black brahma, black wyandotte gibi türleri elde etme gayreti içerisindeyim. İnşallah kısa bir zaman içerisinde sayılarını arttıracağım. Elimdeki siyah beyaz tavukların, civcivi ve yarkası ile beraber 50'ye yakın hayvanım var. İnşallah bunların sayısını daha da çoğaltıp ileri derecede siyah beyaz aşkıyla bir çiftlik kurma düşüncesindeyim."



Hayalini kurduğu ve kurmayı planladığı çiftliği siyah beyaza boyayıp, takımının bayrakları ile donatacağını kaydeden Sinan, kulüp marşlarını tavuklarına dinleteceğini sözlerine ekledi.