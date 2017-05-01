Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek kaçtı. Açılan ateş sonucu yaralanan 2'si kadın 7 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da silahlı saldırı: 7 yaralı
01.05.2017 - 01:20 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,silahlı saldırı,
469231 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469231.aspx
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