Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek kaçtı. Açılan ateş sonucu yaralanan 2'si kadın 7 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.