Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi İncilipınar mevkiinde meydana geldi. Arıcılık işi ile ilgilenen 65 yaşındaki Mehmet Belenli, arı kovanlarını kontrol etmek için kovanların bulunduğu bölgeye gitti.

Belenli’nin eve dönmemesi üzerine oğlu Tahir Belenli babasını aramaya çıktı. Kovanların bulunduğu bölgede babasını yerde yatar vaziyette bulan Belenli hemen yetkililere haber verdi.

Kovanlardan birinin açık olduğu tespit edilirken, Baba Belenli’nin arı sokması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.