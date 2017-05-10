Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mağdur olan üreticileri ziyaret eden Tepebaşı Ziraat Odası ve Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü, hasar tespiti yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Tepebaşı ilçemizde bazı mahallelerimizde rüzgar nedeniyle seralar hasar gördü. Bazı seraların naylonları uçtu, bazılarının ise içinde yer alan salatalık, domates ve biber gibi ürünler zarar gördü. Biz de üreticilerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.Buluşan, zarar gören üreticilerin hasar tespiti için Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini söyleyerek, hasar tespiti yaptırmaları gerektiğini ifade etti.