İsminden de anlaşılacağı gibi Hitachi şehrinde yapılmış ve dünyanın en ünlü tabiat parklarından. 3,5 hektarlık alan üzerine kurulan park, Japonya’nın en fazla turist çeken noktalarından. Her rengin her tonunu içinde barındıran Hitachi Seaside, çiçek bahçeleri ve renkleri kadar kokusuyla da ziyaretçilerini şaşırtıyor. En popüler kısmı ise mavi nemophilas çiçeklerinin bulunduğu alan. Her mevsim türüne göre farklı renklerde çiçek açan parkın bir özelliği de yürüyüş yolları. Ayrıca çocuklar için ayrılmış özel bölümler ve kitap okumak için seçilmiş alanlar bulunuyor.



RÜYA DEĞİL GERÇEK

14 farklı çiçek tarlası bulunan Hitachi, yılın her mevsimi farklı renklere bürünüyor. En dikkat çeken bölümü ise bahar bahçesi. Burada mayıs ayında saydam yapraklı mavi çiçeklerden 4 buçuk milyon adet açıyor. Fotoğrafçılar kadar bir çok yazar ve şaire de ilham kaynağı oluyor. Parkın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise lale bahçeleri. Her yıl farklı renklerde ve türde lale soğanı ile şenlenen Hitachi Seaside Park, 12 ay boyunca ziyaret edilebiliyor.