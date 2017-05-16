Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Adli Tıp kurumundan cenazesi alınan 62 yaşındaki Aydoğan Kaçıra Salı günü öğle namazı Adana Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedilecek. Adana Düziçi Öğretmen Okulu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezun olan Aydoğan Kaçıra sırasıyla Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim , Yeni Asır Gazetesi ve Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı.
Merhum Aydoğan Kaçıra memleketine uğurlandı
16.05.2017 - 13:38 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da yaklaşık 12 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve dün yoğun bakımda hayatını kaybeden Türkiye gazetesi eski Görsel Yönetmenimiz Aydoğan Kaçıra memleketi Adana’ya uğurlandı.
Etiketler : Üsküdar,Aydoğan Kaçıra,adana,
473902 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473902.aspx
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