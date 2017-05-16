Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL -  Adli Tıp kurumundan cenazesi alınan 62 yaşındaki Aydoğan Kaçıra Salı günü öğle namazı  Adana Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası  Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedilecek. Adana Düziçi Öğretmen Okulu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi   Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezun olan Aydoğan Kaçıra sırasıyla Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim , Yeni Asır Gazetesi  ve Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı.