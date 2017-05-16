Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Adli Tıp kurumundan cenazesi alınan 62 yaşındaki Aydoğan Kaçıra Salı günü öğle namazı Adana Osmaniye Düziçi Merkez Ulu camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedilecek. Adana Düziçi Öğretmen Okulu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksel Okulu'ndan mezun olan Aydoğan Kaçıra sırasıyla Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim , Yeni Asır Gazetesi ve Türkiye gazetesinde de Görsel Yönetmen olarak görev yapmıştı.