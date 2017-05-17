Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O esnada kendinden önce sarı alan olarak değerlendirilen acil bir hastanın tetkik sonuçlarının kendisinden önce bakılmasına kızan hasta yakınları tarafından hastane görevlileri ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı sonrası Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.G.’nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.