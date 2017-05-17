O esnada kendinden önce sarı alan olarak değerlendirilen acil bir hastanın tetkik sonuçlarının kendisinden önce bakılmasına kızan hasta yakınları tarafından hastane görevlileri ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı sonrası Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.G.’nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri'nden kamuoyuna duyuru
17.05.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil servisine müracaat eden ve yeşil alan hastası olarak değerlendirilip, muayene için bekleyen hasta muayene odasına sistem üzerinden davet edilmiştir.
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