Gezinti faciayla bitti! İki arkadaşın ‘son bakış’ videosu yürek sızlattı

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Denizli’de iki arkadaş gezinti için çıktıkları motosikletle kaza geçirdi. Seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk hayatını kaybetti. Yan yana gömülen gençlerden geriye yalnızca anılar kalırken, iki arkadaşın ‘son bakış’ notuyla paylaşılan videosu yürek sızlattı.

Denizli’de iki sıkı dost olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk motosiklet kazası geçirdi. Gençlerden geriye kalan video izleyenleri duygulandırdı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana gelen kazada; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk’un cenazeleri, Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

‘SON BAKIŞ’ VİDEOSU İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk’un arkadaşları tarafından sosyal medyada ‘son bakış’ notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Kaza yaptıkları motosikletle Çameli ilçesine giderlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı.