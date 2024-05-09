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Firarilere ateş ederken Zuhal’in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Firarilere ateş ederken Zuhal’in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2022 yılında İstanbul Beyoğlu’nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden olan polis memurunun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.D.’yi ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul Beyoğlu’nda 11 Aralık 2022’de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.’nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"AMACIM KAÇAN KİŞİLERİ YAKALAMAKTI"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık A.D., olayla ilgili çok üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak da ben zor durumdayım. Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken bir insanın zarar görmesini asla istemezdim. Asla öngöremediğim bir olay meydana geldi’" ifadelerini kullandı.

Firarilere ateş ederken Zuhal’in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası - 1. Resim

Müşteki avukatları ise dosya hakkında görevsizlik kararı verilmesini, aksi takdirde ise üst hadden uygulama yapılarak sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylediler. Duruşmada son sözü sorulan sanık, ‘’Bu olayda birinin bu şekilde zarar göreceğini ön görememiştim’’ ifadelerini kullandı.

5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.’yi ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Firarilere ateş ederken Zuhal’in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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