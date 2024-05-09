Tatil için Pamukkale’ye gelen Polonyalı turistin feci sonu! Cesedi uçurumda bulundu

Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşlı kadın, ören yeri girişine yakın bir bölgeye yer alan dere yatağında ölü olarak bulundu. Yaşlı turistin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkarken, kadının 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı aktarıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, geçtiğimiz gün kayboldu. Arama yapan ekipler 73 yaşındaki Latacz’ın cansız bedenine ulaştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzunda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Jolanta Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile Pamukkale güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalarına rağmen bulamadı. Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Hierapolis Antik Kenti ören yeri alanında kaybolan Latacz, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği, jandarma komando birlikleri ve AFAD ekipleri tarafından Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi bölgesinde arandı. Karadan ekipler ve havadan ise dron ile aranan turistin arama çalışmaları için Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden termal dron talep edildi. Latacz, jandarma komandolar tarafından Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağına ölü olarak bulundu. Yaşlı turistin uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

75 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANMIŞ

Öte yandan turistin araçla ulaşımın olmadığı yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yola çıkartıldı. Tabuta konarak dik yamaçtan elle taşınan cenazenin taşınmasına, olayı haber yapmak için bölgede bulunan gazeteciler de destek verdi.

Maria Jolanta Latacz’ın cenazesinin, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

Pamukkale gezisinde hayatını kaybeden Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz’ın gezinin sonu için belirlenen buluşma noktasını bulamadığı, çıkış kapısına ulaşmaya çalışırken yolu kaybederek uçuruma yuvarlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.