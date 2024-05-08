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'Kesik baş' cinayetinde yeni gelişme! Kayıp kafatası günlerdir aranıyordu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Kesik baş&#039; cinayetinde yeni gelişme! Kayıp kafatası günlerdir aranıyordu...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil başı kesilmiş halde sulama kanalında bulundu. Cesedin devamı ise dört günün ardından 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı. 

Korkunç olay Kastamonu'nun Dere köyü mevkiinde 5 Mayıs Pazar günü meydana geldi.  Elde edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil’e (48) ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklandı.

KAYIP KAFATASI KANAL BOYUNDA BULUNDU

Dört günün ardından maktülün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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