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'Kesik baş' cinayetinde 3 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&#039;Kesik baş&#039; cinayetinde 3 tutuklama

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil’e (48) ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil’in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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