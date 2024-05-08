Kayıp yaşlı kadın 300 metrelik uçurumda ölü bulundu

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yaklaşık 300 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Kürtün ilçesi Elceğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel’den (70) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan köy sakinleri, yaşlı kadını aramaya başladı.

UÇURUMUN DİBİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan aramalar sonucu akşam saatlerinde Mehmetli Yanı mevkiinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında yaşlı kadının cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. Güzel'in cesedi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.