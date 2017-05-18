Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde tıp eğitimi gören Lavinia Woodward (24) isimli kadın, Tinder aracılığıyla bulduğu erkek arkadaşı Thomas Fairclough'ı bacağından bıçakladı. İddiaya göre Woodward, sevgilisinin üzerine laptop, bardak ve reçel kavanozu da fırlattı.

HAKİM 'OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ GENÇ KADIN' DEDİ

Mahkeme, tıp dergilerinde makaleleri yayınlanan ve gelecek vaat eden kalp cerrahının ceza almasının "kariyerini kötü yönde etkileyeceği için" beraat kararı verdi. Yargıç Ian Pringle, "Bu olağanüstü yetenekli genç kadının istediği mesleğe girme konusundaki uzun süredir çabaladığı kariyer hedefini önlemek çok ağır bir ceza olur" diye konuştu.

"NOBEL KAZANACAK KADAR ZEKİ BİRİSİ"

Woodward, haberi kutlamak için mahkemenin hemen ardından Barbados'a tatile gitti. Woodward'ın bir arkadaşı ise, "Nobel Ödülü kazanabilecek kadar zeki birisidir" açıklamasını yaptı.