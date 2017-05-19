Kırıkkale ve Sivas'tan feci kaza haberleri peş peşe geldi: 4 ölü

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametine giden Salih Alus (59) idaresindeki 38 LA 953 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Recep Korkmaz'ın (46) kullandığı 06 DP 5696 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı bölümde çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüleri Alus ile Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan Alus'un cesedi, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra cesetler morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Kırıkkale'ye geliş yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı.

SİVAS'TA KAZA: 2 ÖLÜ

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yakınlarından vefat eden birisinin cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Mutlu (51) yönetimindeki 34 AY 5629 plakalı minibüs, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Mutlu ile araçta bulunan Süleyman Şahin (51), Oğuzhan Karakoç (21), Günay Coşkun (45), Ramis (41) ve Engin Mutlu (45) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Coşkun ve Ramis Mutlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.